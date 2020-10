PS5: i giocatori saranno sorpresi in positivo dalla console, per Digital Foundry

Secondo Digital Foundry, i giocatori che acquisteranno PS5 saranno sorpresi in positivo dalla console di Sony. Il gruppo di giornalisti inglesi specializzato nell'analizzare tecnicamente i nostri giochi preferiti e i nostri hardware, infatti, ha riferito di tante voci da parte degli sviluppatori che stanno lavorando con PlayStation 5 e che sono entusiasti della piattaforma.

Durante la loro ultima diretta, John Linneman ha speso delle parole davvero buone nei confronti di PlayStation 5. Nonostante il team non abbia ancora avuto modo di testare direttamente la console, le voci che sta sentendo sono davvero rassicuranti.

"Non abbiamo avuto modo di testare direttamente PS5, per il momento, ma parlando con gli sviluppatori," ha detto John Linneman nella recente diretta su YouTube. "Credo che le persone saranno sorprese in maniera positiva. Ho sentito diverse cose buone a riguardo di PS5," ha concluso.

Sfortunatamente il collega non si è dilungato su queste "cose buone", nonostante ad un mese dall'uscita si assurdo avere ancora tutto questo mistero intorno alla console. Mistero che Sony ha provato a diradare con il lungo e dettagliato video ufficiale nel quale si può vedere l'interno della console e scoprire alcuni interessanti dettagli, come il sistema di raffreddamento a metallo liquido o i pannelli rimovibili, che potrebbero essere facilmente personalizzati.

Cosa ne pensate di queste console? Quando si cominceranno a vedere i primi giochi in grado di sfruttare appieno la loro potenza?