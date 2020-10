PS5, i pannelli rimovibili confermano la possibilità di personalizzare la console?

PS5 potrebbe essere personalizzabile, almeno per quanto riguarda i suoi pannelli laterali rimovibili, questa è un'idea già emersa in passato ma che torna con forza dopo aver visto il teardown di oggi da parte di Sony.

Non è la prima volta che si parla di questa possibilità ma finora la possibilità di rimuovere i pannelli laterali era solo un'ipotesi, fino al video teardown ufficiale che ha svelato l'interno di PS5. In base a questa ipotesi sono stati fatti anche numerosi modelli e mockup da parte di utenti e designer, per dimostrare come potrebbe apparire una PS5 personalizzata, l'ultimo in ordine di tempo quello particolarmente spettacolare e incentrato su Spider-Man.

Ora tutto questo potrebbe però essere realtà: il sistema di rimozione dei pannelli protettivi di PS5 è infatti apparso piuttosto semplice e soprattutto è regolarmente consentito agli utenti senza invalidare la garanzia: questo perché risulta necessario per accedere allo slot di espansione dell'SSD ma anche per poter pulire il sistema dalla polvere che può accumularsi e ostruire il sistema di raffreddamento, motivo per il quale Sony ha optato anche per dei pratici fori che raccolgono la polvere per poterla poi togliere più facilmente.

Tutto questo fa pensare che i pannelli possano dunque essere tolti e cambiati all'occorrenza, come succedeva con la faceplate frontale di Xbox 360: tale possibilità apre la prospettiva di un vero e proprio mercato di pannelli a tema di vari colori e caratterizzati da illustrazioni. Considerando l'ampiezza delle "ali laterali" di PS5, il fatto di poterle cambiare modifica radicalmente tutto l'aspetto della console e potrebbe rappresentare un fattore di personalizzazione davvero molto avanzato.

Tuttavia, non ci sono ancora informazioni ufficiali al riguardo da parte di Sony e restiamo dunque in attesa di eventuali delucidazioni.