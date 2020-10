Mario Kart Live Home Circuit è il terrore dei gattini, come mostra questo filmato

Mario Kart Live Home Circuit è un gioco per tutta la famiglia, ma non per i gattini, che a quanto pare possono esserne terrorizzati, come dimostra il filmato che si trova in testa alla notizia. La realtà aumentata rende il tutto particolarmente divertente perché fa sembrare che l'animaletto sia infastidito dal Mario virtuale e non dalla macchina reale.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Mario Kart Live Home Circuit, dove il buon Vincenzo Lettera ha scritto:

"Mario Kart Live: Home Circuit è pieno di idee che ci piacerebbe venissero sviluppate in futuro nella serie. Dall'uso del Categnaccio come handicap a una maggiore personalizzazione estetica dei personaggi (già vista in Mario Kart Tour), passando per un editor dei tracciati o la radio attraverso cui cambiare liberamente le musiche. Passare del tempo a costruire il tracciato e vedere il salotto di casa da un'altra prospettiva è sicuramente un'esperienza inedita ed esilarante per la serie Nintendo, e fa piacere vedere come la compagnia continui a sperimentare prodotti che, come Labo e Ring Fit Adventure, si spingono oltre la classica definizione di videogiochi. Tuttavia, è innegabile che i requisiti del multiplayer e le necessità di spazio richieste renderanno Mario Kart Live un'esperienza che non tutti potranno godersi alla stessa maniera. Tenetelo bene a mente prima di acquistarlo come regalo di Natale."