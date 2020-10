Amnesia: Rebirth disponibile, come ci ricorda il trailer di lancio

Amnesia: Rebirth è disponibile da oggi per PC e PS4, come ci ricorda il classico trailer di lancio pubblicato pochi minuti fa da Frictional Games. Nel video possiamo ammirare le sue peculiari atmosfere, nonché alcuni momenti decisamente tesi. Comunque sia, se non volete avere anticipazioni, è meglio non guardarlo.

Amnesia: Rebirth è il seguito del gioco che ha inventato gli horror moderni, nonché PewDiePie, come ricordato da lui stesso. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Amnesia: Rebirth, in cui abbiamo scritto:

è il nuovo capolavoro di Frictional Games. Meno radicale di Soma nel suo desiderio di rottura degli schemi creati dai suoi stessi autori, è una cavalcata horror di grande livello, tra le migliori del genere, pur nella sua natura fortemente narrativa. Del resto stiamo parlando di uno studio che ha fatto scuola anche a colossi come Capcom, quindi non ci aspettavamo niente di troppo diverso. In ultima istanza è davvero difficile non consigliarlo, perché perderlo vi costerebbe uno dei migliori giochi dell'anno. Siete avvertiti.

Abbiamo pubblicato anche un video con più di 40 minuti di gameplay, che mostra l'inizio del gioco.