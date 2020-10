Amnesia: Rebirth, vediamo i primi 40 minuti di gioco in italiano

Vediamo un video di gameplay con i primi 40 minuti di Amnesia: Rebirth, l'ultima fatica di Frictional Games in uscita oggi. Naturalmente non c'è da specificare che ci sono quaranta minuti di anticipazioni sulla trama, quindi guardatelo a vostro rischio e pericolo e solo se non siete ancora convinti di comprarlo o meno.

In linea di massima il gameplay visibile nel filmato è un'introduzione a quelli che saranno gli orrori che si affronteranno nel corso dell'avventura. Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Amnesia: Rebirth, in cui abbiamo scritto:

è il nuovo capolavoro di Frictional Games. Meno radicale di Soma nel suo desiderio di rottura degli schemi creati dai suoi stessi autori, è una cavalcata horror di grande livello, tra le migliori del genere, pur nella sua natura fortemente narrativa. Del resto stiamo parlando di uno studio che ha fatto scuola anche a colossi come Capcom, quindi non ci aspettavamo niente di troppo diverso. In ultima istanza è davvero difficile non consigliarlo, perché perderlo vi costerebbe uno dei migliori giochi dell'anno. Siete avvertiti.