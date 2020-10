Starfield vanterà un sistema di animazioni ridisegnato da zero da Bethesda

Starfield vanterà un sistema di animazioni completamente nuovo, ridisegnato da zero da Bethesda: lo rivela il curriculum di uno degli sviluppatori del gioco.

Mentre ancora ci si interroga sulla possibilità che Starfield diventi un'esclusiva Xbox, continuano dunque a emergere informazioni relative all'ambizioso progetto, dopo le immagini trafugate di alcuni giorni fa.

"Per Bethesda sono stato occupato a sostituire l'Havok Behavior con un sistema di animazioni custom per Starfield e tutti i futuri titoli del publisher", ha scritto il senior programmer Eric Braun nel suo curriculum.

"Il sistema include un editing basato su grafici, monitoraggio live, strumenti per il rewind delle animazioni in-game, compressione di alta qualità e un livello di performance molto alto."

Insomma, Starfield sarà la prima produzione Bethesda a includere animazioni rinnovate, di alta qualità. Siamo davvero curiosi di vederlo in azione.

Starfield has a new animation system built from the scratch according to a senior programmer at Bethesda. pic.twitter.com/SPRKEjNP94