Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, terzo trailer della serie Ricordi Ritrovati

Hyrule Warriors: L'Era della Calamità torna a mostrarsi in video con il terzo trailer della serie Ricordi Ritrovati, che approfondisce il background narrativo di questo promettente spin-off in stile Musou.

Come illustrato nella nostra anteprima di Hyrule Warriors: L'Era della Calamità, il gioco ci consentirà di esplorare la Hyrule di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma nell'ambito di eventi che si svolgono un secolo prima.

"La Hyrule che conosci, una storia tutta nuova! Incontra personaggi familiari, scopri sorprese nascoste e usa i poteri Sheikah in modi mai visti prima!", recita la sinossi del trailer pubblicato da Nintendo.

E le cose stanno esattamente così: al comando di alcuni fra i più coraggiosi guerrieri del regno, il nostro compito nel gioco sarà quello di affrontare la terribile minaccia di Ganon e respingerla.

Hyrule Warriors: L'Era della Calamità sarà disponibile a partire dal 20 novembre, solo su Nintendo Switch.