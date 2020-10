Fortnite, skin di Daredevil: come ottenerla

La skin di Daredevil rappresenta una delle principali novità degli ultimi giorni, su Fortnite Stagione 4 Capitolo 2. Si tratta di un costume a tema Marvel inedito e imprescindibile per gli appassionati, tanto che giustamente tutti si stanno chiedendo come ottenerlo. Ve lo spieghiamo noi.



In realtà non saranno possibili grandi miracoli: è probabile che dovrete pagare. Una prima occasione per ottenere gratis la skin di Daredevil si è verificata ieri, con un torneo esclusivo nella modalità di gioco basata sui superpoteri: la ricompensa era però garantita solo per i primi 800 classificati, numero davvero esiguo. I vincitori hanno così ottenuto la skin gratis, e in anticipo rispetto a tutti gli altri utenti di Epic Games.



Ma ci sarà un altro modo per ottenere la skin di Daredevil, e cioè il negozio di gioco: Fortnite Stagione 4 Capitolo 2 la proporrà molto probabilmente a pagamento nei prossimi giorni, forse già nel weekend del 17 e 18 ottobre 2020. Ciò significa che dovrete mettere da parte almeno 2000 V-buck, perché difficilmente il prezzo sarà inferiore ai 20 euro. Senza contare ulteriori accessori che potrebbero comunque arrivare a completamento del set.



Oltre alla skin di Daredevil, sappiamo che nel prossimo futuro Fortnite accoglierà anche Ghost Rider, Captain Marvel e Black Panther: vi terremo aggiornati non appena saremo in possesso di maggiori dettagli.