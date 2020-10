Nioh 2: Darkness in the Capital DLC è disponibile ora, trailer ufficiale

Nioh 2: Darkness in the Capital è protagonista di in nuovo trailer ufficiale riportato qui sopra, che presenta in maniera più estesa il nuovo DLC che espande la storia e i contenuti dell'ottimo action RPG con elementi soulslike da parte di Koei Tecmo.

Come abbiamo riportato nei giorni scorsi, Darkness in the Capital ha la data di uscita confermata per oggi, 15 ottobre 2020 su PS4. Il gioco ad ambientazione nipponica feudale si espanderà dunque con un nuovo pezzo d'avventura che sposta l'azione sulla città di Kyoto, luogo dove il palazzo Heian ha sede, essendo all'epoca capitale e centro nevralgico del Giappone.

Dopo Il discepolo di Tengu, prosegue dunque la storia e si ampliano i contenuti del gioco con Nioh 2: Darkness in the Capital, che apporta diverse avventura aggiuntive tra nuove storie, nuove quest principali e secondarie da portare a termine e boss ancora più potenti. Tra questi ci sarà spazio per un nuovo Yokai, altri Spiriti Guardiani, abilità, Onmyo Magic e Soul Core ma soprattutto anche nuove armi e armature da trovare.

Tornando a Tokyo, il protagonista troverà anche nuovi alleati tra i quali il cacciatore di demoni più famoso del Giappone e il mago Onmyo più potente, con cui creare un gruppo in grado di affrontare la nuova minaccia demoniaca e scoprire anche un misterioso collegamento tra un lontano passato e il difficile presente narrato nel gioco.

Nioh 2 ha riscosso un notevole successo, avendo già raggiunto più di un milione di copie lo scorso maggio ma nel frattempo dovrebbe essere cresciuto ulteriormente.