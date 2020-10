Among Us da record: 4 miliardi di visualizzazioni su YouTube a settembre 2020

Nessuno si sarebbe aspettato un successo simile per Among Us, di certo non a due anni di distanza dal suo lancio ufficiale sul mercato, ma tant'è: nel mese di settembre 2020 ha raggiunto i 4 miliardi di visualizzazioni su YouTube.



Un Among Us da record insomma: nel 2018 non venne calcolato affatto, e ora nel 2020 è uno dei videogiochi del momento. Merito della sua filosofia di gioco, basata interamente sulle relazioni sociali e complotti strategici tra giocatori presenti, ma anche al rilancio da parte degli streamer più o meno famosi. Prima di proseguire oltre, è opportuno ricordarvi che la recensione di Among Us è già disponibile sulle nostre pagine.



YouTube Gaming ha confermato che i 4 miliardi di visualizzazioni sono basati su contenuti molto eterogenei, anche se tutti a tema Among Us. Per esempio, oltre ai video di gameplay, il pubblico di YouTube sembra apprezzare particolarmente meme e filmati divertenti, persino canzoni. La maggior parte delle visualizzazioni arriva inoltre dagli Stati Uniti, con il 18,7% del totale.



Proseguendo, è sempre YouTube Gaming che sottolinea come a creare contenuti a tema Among Us siano sia canali noti e di spessore come i nuovi arrivati. L'interesse è dunque generale, e non potrebbe essere diversamente trattandosi del titolo del momento. Persino Jessica Nigri ci ha messo del suo, con il cosplay a tema Among Us.