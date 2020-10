Genshin Impact, errore 4206 e 9908: cosa sono e come risolvere

Genshin Impact è il titolo del momento, un RPG free to play che mescola al suo interno meccaniche gacha, MMO e chi più ne ha più ne metta. Con l'aumento esponenziale dei giocatori si verifica anche un incremento dei problemi segnalati dagli utenti: per esempio oggi vi spieghiamo cosa sono l'errore 4206 e l'errore 9908.



L'errore 4206 di Genshin Impact è il più frequente, e si verifica normalmente in caso di problemi alla connessione; può essere mostrato a schermo prima e / o durante la sessione di gioco. Innanzitutto dovreste controllare di avere accesso ad una rete internet stabile e privata; questo se il problema non è direttamente legato ai server del titolo.



Per risolvere il problema è consigliato riavviare il dispositivo (smartphone, PC o PlayStation 4), riavviare il proprio router o modem, e ovviamente optare per una connessione via cavo rispetto a quella Wi-Fi. Se neppure tutto ciò funziona, alcuni consigliano di modificare la propria regione di gioco, così da aggirare il problema lato server.



Per l'errore 9908 le cose stanno in modo diverso: pare che la causa sia sconosciuta, e gli stessi sviluppatori hanno confermato che il modo migliore per risolverlo consiste nel terminare la sessione e riavviare direttamente il gioco. Se l'errore persiste, bisogna agire in modo drastico procedendo ad una nuova installazione; questo dovrebbe risolverlo una volta per sempre.



Sembra che questi errori si verifichino con maggiore frequenza su PC e su dispositivi mobile rispetto a PlayStation 4. Va anche tenuto conto del fatto che Genshin Impact è un titolo ancora relativamente recente: con il passare delle settimane la situazione dovrebbe solo migliorare. La recensione è già disponibile sulle nostre pagine.