Assassin's Creed Valhalla, il trailer Deep Dive mostra mondo e caratteristiche del gioco

Assassin's Creed Valhalla si è mostrato anche in un nuovo trailer intitolato Deep Dive, oltre al gameplay che abbiamo pubblicato ieri, questo direttamente da parte di Ubisoft e incentrato sulla spiegazione del mondo e di alcune caratteristiche che rendono questo capitolo molto particolare.

Proprio ieri abbiamo pubblicato il provato di una regione inedita e degli insediamenti, con tanto di video gameplay integrato e girato direttamente nel corso della prova da parte di Pierpaolo Greco su PC, mentre ieri sera sono arrivati anche i requisiti PC annunciati da Ubisoft per la versione Windows, ma c'è anche questo ulteriore video esplicativo a mostrare qualcosa di più su Assassin's Creed Valhalla.

In oltre sette minuti di video, il trailer in questione è composto soprattutto da un montaggio di scene d'intermezzo e frammenti di gameplay che mostrano qualcosa di più approfondito sul gioco, dal vasto mondo esplorabile che si presenta decisamente molto vario anche rispetto ai capitoli precedenti, alle diverse attività e sfaccettature del gameplay che caratterizzano il gioco vero e proprio.

Si parte dall'insediamento vichingo, cuore e punto di partenza dell'avventura e si esplorano ampie aree tra Scandinavia e Gran Bretagna, occupandosi di numerose attività come guida del proprio popolo alla ricerca di una nuova terra dove potersi stabilire.

Omicidi, battaglie ma anche alleanze ed elementi gestionali rendono particolarmente complessa e stratificata la struttura di Assassin's Creed Valhalla, in arrivo il 10 novembre 2020 in concomitanza con l'uscita di Xbox Series X e Series S e disponibile poi anche su PS5, oltre che su PC, PS4, Xbox One e Stadia.