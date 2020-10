PS5: i temi dinamici confermati da Dead by Daylight: edizione Stranger Things

I temi dinamici torneranno anche su PS5, come confermato dalla pagina del PS Store USA di Dead by Daylight: edizione Stranger Things. Si tratta di una caratteristica amatissima dell'interfaccia utente di PS4, che non poteva proprio mancare nella console di nuova generazione.

Sostanzialmente la pagina riportava le caratteristiche principali del gioco, tra le quali spiccava un tema dinamico di Stranger Things esclusivo per PS5. Attualmente la pagina è stata modificata, togliendo ogni riferimento alla console next-gen. Evidentemente non si vuole che venga svelato nulla sull'interfaccia utente di PS5 prima del tempo.

Certo, c'è da capire quando sia questo tempo, visto che i preordini di PS5 sono ormai attivi da settimane e della console sappiamo praticamente tutto. Difficile che qualcuno rinunci all'acquisto nel caso in cui l'interfaccia non fosse di suo gradimento, ma è comunque un elemento importante da valutare, perché determinerà l'usabilità della console.

Per il resto vi ricordiamo che PS5 sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2020. Negli USA e in altri territori sarà lanciata una settimana prima, ossia il 12 novembre. Speriamo di non dover attendere quella data per vedere l'interfaccia (non manca molto, ormai).