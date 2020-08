Roblox è il gioco più popolare al mondo, nonostante molti giocatori tradizionali non sappiano nemmeno cosa sia

Qual è stato il videogioco più popolare al mondo durante il periodo di confinamento dovuto al COVID-19? Sarete stupiti di sapere che si tratta di Roblox, titolo particolarissimo (più una piattaforma di sviluppo, in realtà), diffuso soprattutto in ambito mobile, di cui i giocatori tradizionali spesso ignorano completamente l'esistenza. Un segno dei tempi e dello scollamento di molti da quello che è diventato il mercato dei videogiochi.

Il dato arriva da una ricerca condotta da comparethemarket, che ha rivelato come il titolo di Roblox Corporation sia stato il più giocato e ricercato su Google in ben 95 nazioni, raggiungendo i 150 milioni di utenti attivi mensilmente. Considerate che a febbraio contava "soltanto" 115 milioni di utenti attivi. Un balzo in avanti davvero notevole. Al secondo posto troviamo Fortnite, che risulta essere il videogioco più popolare in Italia e in altre trentaquattro nazioni, seguito da Minecraft, il più amato in ben ventitré nazioni.

Durante il periodo indicato, il gioco che ha visto la crescita maggiore è stato iRacing, i cui utenti sono cresciuti del 242%. Al secondo posto appare Terraria, con una crescita del 173%, mentre al terzo NBA 2K20 con l'86%.