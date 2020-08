PS Store, Sony ha finalmente risolto un bug davvero fastidioso

Sony ha finalmente risolto un bug del PlayStation Store davvero fastidioso, che sostanzialmente impediva di acquistare un gioco che si era ricevuto come parte di un servizio in abbonamento (PlayStation Plus o PlayStation Now).

Se si era aggiunto un gioco alla libreria tramite uno dei due suddetti abbonamenti, dopo la scadenza degli stessi l'unico modo per accedervi era di riabbonarsi.

Fortunatamente ora non è più così e il PlayStation Store fornisce opzioni di acquisto dei titoli che si stanno giocando tramite un abbonamento, così da non perdere i progressi fatti e da avere la possibilità di tenere un gioco per sempre, un po' come avviene ad esempio con l'Xbox Game Pass.

La novità è davvero benvenuta, in particolare ora che i servizi in abbonamento stanno prendendo sempre più piede e coinvolgono un numero enorme di utenti. Probabilmente in futuro, con l'arrivo di PS5, saranno anche potenziati.