The Elder Scrolls Online: Stonethorn, il trailer di gioco ci mostra questo nuovo DLC

Bethesda ha pubblicato un trailer di gameplay di The Elder Scrolls Online: Stonethorn, il nuovo DLC del suo MMORPG di grande successo, che consente di proseguire l'avventura nel Cuore Oscuro di Skyrim in due nuovi dungeon: Castle Thorn e Blackreach.

"Assediate un'antica fortezza, fermate un'invasione vampiresca prima che inizi la sua marcia e indagate sulle terribili creazioni" recita la descrizione ufficiale dei nuovi contenuti, che si spera siano avvincenti come sembrano.

Leggiamo ora l'elenco delle novità principali aggiunte da The Elder Scrolls Online: Stonethorn quando sarà disponibile per PC, Stadia, Xbox One e PS4: