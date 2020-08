Final Fantasy: Crystal Chronicles Remastered Edition, anteprima

Pubblicato per GameCube nel 2003, Final Fantasy: Crystal Chronicles ha compiuto 17 anni proprio in questi giorni. Oltre a essere stato uno dei primissimi spin-off della famosa serie Square Enix, è stato anche il primo titolo a uscire per una console Nintendo dopo Final Fantasy VI, datato 1994. All'epoca, giocare online su console non era facile e veloce come oggi, e GameCube con le sue quattro porte integrate per altrettanti controller (o Game Boy Advance, in questo caso) si prestava benissimo al couch play e al multigiocatore in locale. Crystal Chronicles - il primo di una serie che sarebbe diventata più tradizionale col tempo - puntava tantissimo sulla modalità per quattro giocatori, e forse è per questo che Square Enix ha deciso di riesumarlo, rimasterizzarlo e proporlo su molteplici piattaforme in una versione riveduta e corretta, pensata per i giocatori del 2020.

Che cos'è Crystal Chronicles?

È importante sottolineare con forza che Final Fantasy: Crystal Chronicles non è un Final Fantasy tradizionale. Pur essendo ambientato in un mondo fantastico e medievaleggiante che richiama a più non posso il mythos dei primi Final Fantasy attraverso la ricorrenza di creature, magie ed elementi chiave, il titolo Square Enix del 2003 è un gioco fortemente improntato sul multiplayer e per questo motivo non racconta una storia particolarmente brillante: la trama infatti segue le vicissitudini di una carovana di eroi - il protagonista lo creiamo e personalizziamo su misura a inizio partita, scegliendo tra quattro razze - che gira per il mondo in cerca della mirra, una sostanza distillata da rari alberi che permette di alimentare i cristalli che proteggono gli insediamenti dal miasma, una tossina mortale diffusasi mille anni prima in seguito allo schianto di un meteorite. Ovviamente nelle nostre peregrinazioni incontreremo altre carovane, alcune più ben disposte di altre, e scopriremo i segreti dietro il miasma che ci spingeranno a combattere per salvare il mondo.

Un'altra importante precisazione da fare riguarda il genere cui appartiene Final Fantasy: Crystal Chronicles. Sebbene oggi esistano diversi Final Fantasy che si allontanano dalle dinamiche a turni dei primissimi titoli nella serie, nel 2003 la natura action RPG del titolo Square Enix era un po' più innovativa. A metà tra un gioco di ruolo e un hack'n'slash, Crystal Chronicles si gioca in tempo reale, controllando direttamente il nostro avatar che impugna un'arma diversa a seconda della razza selezionata alla creazione: i Clavat usano spada e scudo, i Selkie la racchetta, gli Yuke i martelli e i Lilty la lancia. Premendo il pulsante di attacco a ripetizione si inanellano le combo e tenendolo premuto si esegue un attacco speciale più potente. Anche le capacità difensive cambiano a seconda della razza, con i Clavat che, ovviamente, possono alzare lo scudo o i Selkie, per esempio, che possono schivare con una capriola all'indietro.

Ogni razza è più o meno portata per il combattimento in mischia o a distanza e pure per la magia, che funziona in modo abbastanza diverso dal solito: tenendo premuto l'apposito tasto si sposta un cerchio che fa da mirino e, contemporaneamente, mostra agli altri giocatori il punto in cui si vuole lanciare l'incantesimo. In questo modo, gli altri giocatori possono partecipare al lancio con magie o attacchi speciali che risulteranno in una combinazione più potente.

L'iter è quindi abbastanza lineare: dopo aver visitato un insediamento e aver sbloccato un nuovo dungeon, ci si reca nella mappa in questione e si esplora sconfiggendo i nemici e risolvendo i rompicapi ambientali che conducono allo scontro col boss di turno. Sconfitto il boss e ottenuta la mirra, si torna in città e si ricomincia la procedura col prossimo obiettivo. C'è tuttavia una meccanica importante che bisogna tenere da conto, rappresentata dal Calice, un manufatto che proietta un alone protettivo tutto intorno e consente ai giocatori di sopravvivere al Miasma. In modalità single player è Mog il Moogle a portare il Calice per noi, ma in modalità multiplayer questo incarico toccherà a un giocatore per volta, mentre gli altri lo proteggeranno dai nemici. Naturalmente non completerete i dungeon solo per la mirra e la gloria, ma anche per i bottini contenuti nei forzieri e posseduti dai nemici: manufatti da equipaggiare per migliorare le statistiche, materiali e schemi da riportare in città e consegnare al fabbro per ottenere nuovi consumabili o equipaggiamenti. Stiamo pur sempre parlando di un RPG!