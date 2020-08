Nvidia GeForce RTX 3080 SUPER potrebbe arrivare in due versioni con 10 e 20GB di memoria video

Stando alle ultime indiscrezioni relative alle schede della serie RTX 3000 di Nvidia, le GeForce RTX 3080 SUPER dovrebbero arrivare in due versioni: una con 10 e l'altra con 20 GB di memoria video. In realtà l'informazione è arrivata come parte di una fuga di notizie molto più ampia, che ha svelato anche altri modelli della nuova linea.

Il prodotto di punta, nome in codice PG132-10, erede della GeForce RTX 2080 Ti, dovrebbe montare 24GB di VRAM GDDR6. Le nuove GeForce dovrebbero arrivare sul mercato entro la metà di settembre, insieme anche ai modelli inferiori, come la fascia che conterrà le eredi delle GeForce 2070, anche queste ultime disponibili in due versioni: una da 8 e una da 16 GB.

All'appello manca solo la fascia occupata dalle GeForce 2060, che non è chiaro quando farà il suo debutto. Per adesso si sa soltanto che la RTX 3060 SUPER dovrebbe avere 8GB di VRAM. Probabilmente l'uscita sarà posticipata come al solito di qualche settimana / mese per garantire una maggiore penetrazione degli altri modelli.

Le nuove RTX 3000 non sono più un grosso mistero per nessuno, visto che le voci che le circondano sono ormai numerosissime e sempre più attendibili, dato che spesso provengono dagli ambienti in cui le schede vengono prodotte. Comunque sia non ci resta che attendere la loro presentazione per saperne di più e conoscere finalmente a che prezzo saranno vendute.