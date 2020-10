The Red Lantern, la recensione

Trovare sé stessi è un'impresa non semplice per molte persone. C'è chi decide di spingersi al limite e affrontare le proprie paure, chi preferisce isolarsi e rimanere solo con i propri pensieri, oppure c'è chi molla l'ordinario per andare alla ricerca dello straordinario. The Red Lantern è un misto di tutti questi preconcetti riguardanti la scoperta del sé, che cerca di portare su schermo in una veste diversa, ma con qualche difetto di fabbrica. Vediamo quali sono le criticità, ma anche i punti di forza del titolo in questa recensione di The Red Lantern .

Le vicende raccontate in The Red Lantern hanno luogo nelle selvagge terre dell' Alaska . Noi impersoniamo una ragazza che, insieme al suo fidato cane, ha deciso di abbandonare la caotica vita a San Francisco per affrontare un'avventura che, secondo lei, dovrebbe aiutarla a capire chi è e cosa vuole effettivamente fare della sua vita. Questo è l'incipit che ci porterà poi ad adottare altri quattro cani da slitta e diventare dei musher , ovvero dei conducenti di slitta, improvvisati, imbarcandoci in un viaggio della speranza pieno di insidie e pericoli solo per raggiungere una baita sperduta nella natura. Il titolo mette il discorso e la narrazione sul piano principale, enfatizzando le piccole sottotrame che si vengono a creare esplorando il mondo di gioco. Proprio questi racconti collaterali invogliano il giocatore a scoprire sempre più, almeno durante i primi dieci minuti di gioco.

Gameplay

All'inizio del gioco ci troveremo su un furgone insieme al nostro fidato compagno a quattro zampe, diretti verso dei luoghi dove poter adottare altri cani da slitta per creare un dream team di mushing. In questo frangente non possiamo fare molto, se non guardarci attorno e selezionare le linee di dialogo a scelta multipla. Sorprendentemente, ci verrà data la possibilità di scegliere quali cani adottare, facendoci intuire le loro caratteristiche peculiari e quanto potrebbero essere utili durante la nostra avventura. La cosa interessante di questa decisione è che deve essere presa "al buio", dato che gli animali ci verranno presentati uno alla volta e non avremo modo di sapere quale cane verrà dopo o se potrà essere più o meno efficiente di quello che stiamo per rifiutare.

Fin qui sembra tutto estremamente promettente e interessante, ma l'esaltazione inizia a scemare quando ci si accorge che quanto potevamo fare sul camioncino è quanto praticamente possiamo fare durante il gameplay vero e proprio. Una volta saliti sullo slittino, infatti, non avremo modo di controllarlo o di avventurarci dove vogliamo. Questo perché The Red Lantern è un roguelike su binari. Il che non è un problema in sé, dato che esistono un'infinità di giochi su binari estremamente meritevoli e divertenti. Tuttavia, è proprio la sua realizzazione a non soddisfare le necessità dei giocatori che stanno giocando a un titolo dove l'avventura e l'esplorazione sono la chiave di volta della narrazione. Infatti, potremo svolgere azioni solo selezionando una linea di dialogo (che sostanzialmente si possono riassumere in "destra" e "sinistra" quando si incontra un bivio, oppure in "vado a esplorare" o "resto sul mio cammino" quando si presentano degli eventi casuali).

Le uniche varianti sono la caccia, dove dovremo premere il tasto d'interazione nel momento esatto i cui un cerchio e un pallino (uno in movimento sul piano orizzontale, l'altro in movimento sussultorio) si incontrano, e la pesca, durante la quale bisogna far rimanere l'amo su di un punto specifico che si muove verticalmente. Insomma, due minigiochi che all'inizio potrebbero farvi perdere la preda, ma con i quali si entra in confidenza dopo pochi minuti (se non entrano in gioco alcuni bug).