Pokémon Spada e Scudo: Terre Innevate della Corona, Peony è già un'icona gay

Non è ben chiaro cosa colleghi il personaggio al mondo LGBTQ+ , ma a quanto pare per molti utenti la connessione sembra palese. L'unico indizio , in questo senso, può derivare dalla sua rara carta di Lega, nella cui descrizione compare un passaggio curioso: "Ha molti fan, specialmente fra gli uomini" , si legge nella descrizione ufficiale.

Peony è un personaggio non giocabile introdotto nella seconda parte del pass di espansione di Pokémon Spada e Scudo, ovvero Le terre innevate della corona , ed è anche il fratello minore di Rose , anche se non sembra ci sia un collegamento particolarmente stretto fra i due. Si tratta un po' di un ribelle, anche per reazione al fatto di essere sempre stato paragonato (in negativo) al fratello di grande successo.

A quanto pare, tanto basta per farlo diventare una sorta di idolo queer nel mondo reale. Questo è il fatto anche di essere un personaggio dotato di indubbio fascino , cosa che sicuramente aiuta. Probabilmente non sapremo mai l' orientamento sessuale di Peony, conoscendo Nintendo e il modo in cui viene trattato il brand Pokémon, ma intanto sui social il fenomeno è ormai partito, come dimostrano anche i tweet riportati qui sotto.

My uncle who works at Nintendo wanted me to show y'all this. pic.twitter.com/OUoBk6vytu — 🍖 (@SoftestBeef) October 24, 2020