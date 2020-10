Pokémon Spada e Scudo: Terre Innevate della Corona, anteprima DLC del Pass Espansione

L'arrivo a Landa Corona è simile a quello raccontato nella recensione dell'Isola Solitaria dell'Armatura : si scende dal treno, si aggiorna il Pokédex e si fa la conoscenza di un nuovo personaggio. Stavolta la guida nell'area è Peony, un maestro dell'esplorazione descritto come testardo ma molto abile con i Pokémon. Tanto che pare sia stato persino un capo palestra. Ancora una volta, il DLC è pensato per essere accessibile a tutti e per questo scala il livello dei Pokémon avversari in base al numero di medaglie del giocatore: la sfida, comunque, dovrebbe rimanere più che abbordabile anche per chi affronta questo contenuto nell'endgame.

Le Avventure Dynamax

Al fianco della campagna, le Avventure Dynamax sono una delle novità più attese nel DLC Le Terre Innevate della Corona. In questa nuova modalità si fa squadra con altri tre Allenatori online per esplorare una tana piena di Pokémon Dynamax. A differenza delle normali tane presenti nelle Terre Selvagge, qui i team non vengono determinati a partire dai mostriciattoli catturati dai singoli allenatori. Si sceglie invece a turno uno dei Pokémon offerti in prestito e si parte alla sfida di una serie di Pokémon dinamaxizzati. Per aumentare ancora il livello di sfida, i danni ricevuti negli scontri non vengono azzerati dopo la lotta, ma alcuni personaggi possono ripristinare Punti Salute e Punti Potenza, oppure offrire nuovi Pokémon: si dovrà quindi scegliere quale percorso seguire anche in base a cosa si vuole ottenere dopo ogni scontro, e non solo sulla base del tipo di Pokémon da sfidare. Anche perché catturarne uno permette di sostituire quello che si ha in squadra. La progressione procede per votazione, e dopo aver sconfitto un certo numero di creature, si arriva alla sfida di uno dei tantissimi leggendari disponibili, praticamente tutti quelli delle regioni precedenti non ancora apparsi nel gioco.

Da quanto si è appreso dall'ultimo episodio di Pokénchi, la cattura di questo è garantita in caso di vittoria, ma si potrà catturale un solo esemplare per specie: inutile sottolineare che il soft reset per abilità e IV non sarà un'opzione molto praticabile e che si dovrà contare su Allenamento Pro, Mente e sul cerotto abilità, un nuovo strumento sul quale ha senso spendere due parole. Si tratta di un oggetto piuttosto raro da ottenere che, se utilizzato su un Pokémon, permetterà di sostituire la sua abilità con l'abilità speciale della sua specie. Se esiste, ovviamente. Visto che il cerotto sarà tra le possibili ricompense delle Avventure Dynamax, questo sarà uno dei motivi che spingerà a ripeterle anche una volta catturati tutti i leggendari.