Fortnite non funziona: il battle royale è offline per l'update 15.10

Fortnite non funziona: il battle royale è offline in questo momento per l'arrivo dell'update 15.10. Si tratta del primo aggiornamento "principale" rilasciato da Epic Games per la Battaglia Reale, Salva il Mondo e la Modalità Creativa. La nuova patch sarà rilasciata su tutte le piattaforme, ma avrà un peso differente in formato PC.

Epic Games, infatti, ha annunciato nella giornata di ieri che i giocatori PC di Fortnite potranno attivare la modalità Prestazioni (disponibile in formato Alpha) che diminuirà il consumo di memoria rispetto alla qualità visiva, alleggerirà il carico su GPU e su CPU. L'obbiettivo è ovviamente quello di offrire prestazioni migliori per tutti quei giocatori che giocano su hardware meno potenti. Inoltre, sarà possibile scegliere di disattivare le texture ad alta risoluzione: per sapere come, vi basta seguire le indicazioni della pagina ufficiale di Epic Games.

In questo momento, però, siamo certi che i giocatori siano più interessati alle novità di natura ludica. Fortnite non funziona per una ragione, dopotutto: per introdurre nuovi contenuti in Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Purtroppo, il battle royale è offline e lo rimarrà per almeno due o tre ore, basandoci sui tempi dei precedenti aggiornamenti: questo significa che dovremo attendere ancora un po' prima di scoprire ufficialmente quali cambiamenti sono stati apportati dallo sviluppatore.

L'update 15.10 ha il compito di dare ritmo alla Stagione 5 di Fortnite, basata sui "cacciatori di taglie". Come sempre, le novità della Battaglia Reale - la modalità più giocata - non saranno indicate in modo ufficiale, dovremo quindi fare affidamento sui dataminer, che come sempre realizzano una patch note non ufficiale ma comunque completa e utile.

L'unico rumor interessante, emerso negli ultimi giorni, è il ritorno dell'aerei. In ogni caso, per ora Fortnite non funziona: il battle royale è offline e lo sarà fino a quando non verrà annunciata la fine dei lavori tramite l'account Fortnite Status su Twitter. Vi informeremo appena la compagnia avrà annunciato la fine dei lavori di manutenzione per l'update 15.10.