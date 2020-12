Space Jam: A New Legacy, LeBron James e Bugs Bunny hanno bisogno d'idee per il gioco

Space Jam: A New Legacy arriverà nei cinema nel corso del 2021. Per chi non lo sapesse si tratta del seguito del classico del 1996 nel quale Michael Jordan aiuta i Looney Tunes a battere una squadra di alieni. Con His Airness (e Bill Murray) fuori dai giochi, sarà Le Bron James ad aiutare Bugs Bunny nella nuova avventura. Sembra, però, che le star di Space Jam: A New Legacy abbiano bisogno di idee per creare il gioco ispirato al film, che sarà poi pubblicato su Xbox Game Pass. Per capire come sviluppare questo progetto, che deve avere uno stile Arcade retrò, le due star chiedono aiuto a tutti i fan.

Per partecipare basterà compilare l'apposito form sul sito ufficiale del contest. Le migliori idee, oltre ad essere inserite all'interno del gioco ufficiale di Space Jam: A New Legacy, saranno premiate in vario modo.

Innanzitutto il nome degli inventori compariranno all'interno dei crediti del gioco. Poi otterranno un oggetto firmato da LeBron James, una speciale edizione di Xbox Series S, un Vip Pack della Nike dedicato a Space Jam: A New Legacy e una proiezione esclusiva del film.

Cosa ne pensate? Avete qualche idee geniale da condividere a LeBron e Buggs?