Steam, Valve promuove l'hub delle notizie a caratteristica ufficiale

L'hub delle notizie è stato promosso a caratteristica ufficiale di Steam, dopo un periodo di sperimentazione negli Steam Labs. Valve l'ha quindi aggiunta ufficialmente al servizio, come annunciato ieri con un post di aggiornamento pubblicato su Steam stesso, che potete leggere qui di seguito:

Che tu sia al lavoro, sull'autobus o a casa a giocare, ora puoi sfogliare il tuo hub personalizzato delle notizie di Steam per trovare facilmente aggiornamenti, annunci ed eventi per i titoli a cui giochi, che hai nella tua Lista dei desideri e che segui.

L'hub delle notizie è stato progettato per essere flessibile e adatto ai tuoi giochi e ai tuoi gusti, e include molte opzioni di personalizzazione. Per impostazione predefinita, l'hub mostra notizie da titoli a cui giochi, che hai nella tua Lista dei desideri, che segui o che sono consigliati per te. Oppure, se vuoi avere pieno controllo, puoi modificare tutte le impostazioni con pochi clic nel menu presente sulla sinistra. Inoltre, puoi scegliere di seguire e ricevere notizie da dozzine di popolari fonti sul mondo dei videogiochi in una varietà di lingue.

Inizialmente lanciato a marzo come esperimento dei Laboratori di Steam, l'hub delle notizie è stato sviluppato seguendo i commenti dei giocatori. Oggi diventa una funzionalità ufficiale di Steam e prende il posto del precedente feed delle notizie (/news).

Feed delle notizie personalizzato

Per impostazione predefinita, l'hub delle notizie di Steam mostrerà tutto ciò che viene pubblicato dagli sviluppatori di titoli a cui giochi, che hai nella tua Lista dei desideri e che segui. L'hub presenta notizie che vanno dalle note delle patch a tornei del weekend agli aggiornamenti principali ed è il modo perfetto per tenerti aggiornato sugli ultimi sviluppi e attività dei giochi che ti interessano. È anche possibile modificare le impostazioni predefinite per escludere certi tipi di notizie o certe categorie di giochi. Vi è anche un'opzione per silenziare giochi specifici direttamente dall'hub delle notizie.

L'hub personalizzato delle notizie di Steam è disponibile qui: https://store.steampowered.com/news/, oppure alla scheda "Notizie" in cima al Negozio di Steam.

Più scelta nelle notizie sui videogiochi

In aggiunta alle notizie da Steam e dagli sviluppatori, l'hub delle notizie consente di seguire siti di videogiochi da tutto il mondo.

Il feed delle notizie precedenti includeva solo una manciata di siti di videogiochi. Ora, grazie al sistema dei curatori di Steam, dozzine di siti da tutto il mondo verranno messi in evidenza attraverso il menu "Curatori delle notizie di Steam", che consente di esplorare tutte le fonti a disposizione. Qui è possibile vedere di cosa trattano i vari siti, in modo da scegliere quali aggiungere al proprio hub personalizzato.