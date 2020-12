Cyberpunk 2077, Elon Musk trolla il lancio del gioco su PS4 e Xbox One

Anche l'imprenditore Elon Musk si è unito al coro dei troll di CD Projekt Red per il lancio fallato di Cyberpunk 2077 su Xbox One e PS4. Il fondatore di SpaceX e CEO di Tesla ha risposto al messaggio di scuse dello studio polacco pubblicando prima una schermata di un post su Reddit in cui un utente ha dichiarato sostanzialmente che la condizione del gioco lo ha portato alle lacrime.

La seconda immagine è un fotomontaggio tra un'immagine del gioco e una famosissima scena di The Office in cui Michael Scott corre con il dito che gli esce dalla chiusura lampo dei pantaloni. Il riferimento della seconda immagine dovrebbe essere albug che rende visibile il pene dei personaggi, facendolo scappare dai pantaloni.

Certo, essere presi in giro dall'uomo che facendosi una canna in un podcast video ha fatto crollare del 10% le azioni della sua compagnia deve essere una soddisfazione. Considerando però che le azioni di CD Projekt hanno perso fino al 46%, diciamo che i polacchi hanno vinto alla grande questa strana gara.