Cyberpunk 2077: continua il crollo delle azioni di CD Projekt, fino a -46%

Il crollo delle azioni di CD Projekt, per via del pessimo lancio di Cyberpunk 2077 su PS4 e Xbox One, sta continuando inesorabile.

Ieri, al suo picco negativo il titolo azionario ha perso più del 46% del suo valore pre-scandalo, risalendo durante la giornata fino ad assestarsi su un -8% rispetto alla chiusura dei mercati di venerdì e un -33% totale.

La tattica di spedire alle testate giornalistiche la versione migliore del gioco, quella PC, per ottenere una media elevata su Metacritic, pare non stia dando i frutti sperati, grazie alle furiose polemiche seguite alla scoperta dello stato delle versioni per console di vecchia generazione.

CD Projekt Red ha promesso che sistemerà il gioco tramite una serie di patch, ma ci vorranno molti mesi per averlo in una forma stabile e definitiva. Intanto i giocatori possono chiedere il rimborso, anche se pare che Sony non sia intenzionato ad assecondare l'iniziativa dello studio polacco.

C'è da notare che, nonostante il caso Cyberpunk 2077, le azioni di CD Projekt hanno comunque un valore di +4.300% rispetto a quando fu annunciato il gioco nel 2012, alla fine dell'epoca PS3 / Xbox 360.