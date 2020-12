Nintendo Switch Online: i giochi gratis di dicembre 2020

Altri 5 classici per NES e Super NES si aggiungono al catalogo di giochi Nintendo Switch Online. A partire dal 18 dicembre 2020 gli abbonati potranno giocare gratuitamente a Donkey Kong Country 3, The Ignition Factor, Super Valis IV, Tuff E Nuff e Nightshade.

Dopo alcuni mesi di calma, Nintendo ha deciso di aggiungere ben cinque classici al catalogo di Nintendo Switch Online. A partire dal 18 dicembre tutti gli abbonati potranno accedere a 4 nuovi giochi SNES e un classico per Nintendo Entertainment System.

Il gioco più celebre è sicuramente Donkey Kong Country 3: Dixie Kong's Double Trouble!. Si tratta di un gioco di piattaforme del 1996 sviluppato da Rare, seguito.

Un altra new entry è The Ignition Factor, un gioco del 1994 di Jaleco, poi riproposto anche per Wii. Un altro gioco di questo studio è Tuff E Nuff, pubblicato nel 1993 e conosciuto in Giappone come Dead Dance. Un altro classico è Super Valis IV un gioco del 1992 di Telenet Japan.

Infine abbiamo Nightshade, un gioco sviluppato da Beam Software nel 1992.

Cosa ve ne pare dell'offerta di questo mese?