Apple guida ai regali di Natale: iPhone, iPad e accessori

Una selezione di prodotti Apple ottima sia per lo svago che per il lavoro. Ideale per chi vuole acquistare un nuovo iPhone, iPad ed altri accessori come regalo di Natale.

Spesso ci si ritrova nella situazione di dover cambiare i nostri dispositivi elettronici per esigenze personali o lavorative. Vivendo un periodo difficile causato dalla pandemia in corso, la tecnologia si è dimostrata veramente essenziale sia per lo smart working che per la didattica a distanza. Lo smartphone è diventato ormai un must-have per tutti, ma spesso dobbiamo munirci anche di altri dispositivi ed accessori per poter lavorare e studiare. In questa guida d'acquisto andremo ad analizzare una selezione di prodotti Apple, perfetti sia per il lavoro che per lo svago. Avvicinandoci al periodo natalizio (e quindi a quello dei regali) vogliamo quindi aiutarvi a scegliere quali smartphone, tablet e accessori comprare per voi o in caso per regalarli ai vostri cari. Il costo relativamente basso della configurazione potrebbe renderla appetibile sopratutto agli studenti delle scuole superiori o quelli universitari. Con un budget totale di circa 1.400€ infatti vi porterete a casa un pacchetto completo di prodotti di altissimo valore, pronti per essere sfruttati al massimo per un lungo periodo di tempo. Potreste anche non avere il bisogno di acquistare tutti i dispositivi proposti, perché magari non ne avete il bisogno, oppure perché avete già un dispositivo elencato. La cifra scelta è comunque relativamente bassa se si pensa alla quantità di dispositivi presenti, sopratutto perché allo stesso prezzo vi portereste a casa un unico computer portatile Apple di fascia bassa. Se il prezzo è troppo elevato per essere speso in un unico acquisto, potete tranquillamente decidere di acquistare qualcosa tra qualche mese per completare il vostro ecosistema, aspettando magari un ulteriore sconto o offerta.

Ecosistema Apple Apple è un azienda che offre numerosi prodotti tecnologici, tutti in grado di comunicare perfettamente tra di loro. Essendo Apple stessa a progettare sia l'hardware che il software della maggior parte dei loro dispositivi, essi risultano essere particolarmente ben ottimizzati, sopratutto per quanto riguarda la sincronizzazione tra loro. Possedere un iPhone, iPad, Mac ed Apple Watch vi farà sentire parte di un così detto "ecosistema", dove con un unico account avrete accesso a tutte le vostre risorse, sincronizzate istante dopo istante tra tutti i vostri dispositivi. Sarà dunque estremamente facile condividere tra il vostro iPhone, iPad, Mac ed Apple Watch le applicazioni acquistate in App Store, gli abbonamenti come quelli ad Apple Music ed Apple TV+, i file e documenti su iCloud Drive, tutte le vostre password ed informazioni di accesso, note, contatti, calendari, messaggi, preferiti di Safari, giochi, password del WiFi, dispositivi Bluetooth abbinati ed altre informazioni più o meno importanti. Le aziende concorrenti fanno fatica ad offrire un ecosistema così ottimizzato e dei prodotti validi nelle categorie smartphone, computer, tablet e smartwatch. Proprio per questo motivo abbiamo scelto Apple come riferimento per i prodotti, specialmente per chi desidera avere tutti i dispositivi dello stesso brand, in modo da usufruire dei vantaggi appena elencati. Chiaramente esistono degli ottimi prodotti offerti dalla concorrenza, ma che potrebbero faticare a comunicare in maniera ottimale tra di loro tra dispositivi di diverse categorie.

iPhone Come menzionato in precedenza, lo smartphone risulta essere un dispositivo must-have in un selezione del genere. Tutti ormai possediamo uno di questi dispositivi, che giorno dopo giorno ci permettono di tenerci in contatto tramite telefono, messaggi e social network, ma anche di svolgere un sacco di altre funzioni come scattare fotografie, riprodurre musica ed altri contenuti multimediali, navigare in internet e consultare la posta elettronica, tenere traccia della nostra posizione per aiutarci a raggiungere qualsiasi destinazione e così via. Esistono smartphone di diverse fasce di prezzo, che partono tipicamente da circa 100€ fino ad arrivare a quelli top di gamma da 1.000€ o più. Per il nostro budget prefissato, abbiamo scelto di considerare un iPhone X ricondizionato, facilmente reperibile su Amazon a circa 430€. La qualità dei prodotti ricondizionati è sicuramente elevata e vi offre un anno di garanzia per qualsiasi problema riscontrato. In rapporto qualità prezzo questo iPhone X ricondizionato è quindi un'ottima scelta, che vi permetterà di ottenere un iPhone con il design moderno ed un hardware sufficientemente potente per essere supportato nei prossimi anni con gli aggiornamenti software. Apple ha infatti prolungato di molto la "vita" dei propri smartphone, supportandoli anche per sei o più anni con continui aggiornamenti del sistema operativo. Questo iPhone X del 2017 dovrebbe dunque garantirvi un supporto per almeno altri quattro anni con delle ottime prestazioni e fluidità nell'esperienza d'uso.

iPad Da anni Apple vuole cambiare il modo nel quale le persone percepiscono un dispositivo come l'iPad. Nato come un semplice tablet per lo svolgimento di alcune funzioni basilari, l'iPad negli anni si è evoluto parecchio, sia lato hardware che software. Ad oggi, proprio come sostiene Apple, può essere considerato perfettamente il nuovo computer moderno, in grado di sostituire definitivamente i classici laptop. Ovviamente ci saranno sempre delle particolari esigenze per le quali uno potrebbe necessitare di un PC portatile classico, ma per la maggior parte delle persone, l'iPad è già diventato un ottimo sostituto del computer tradizionale. Grazie alle sua semplicità d'uso e all'App Store ricco di software di ogni genere (con diverse opzione rivolte anche per i professionisti), l'iPad risulta essere una vera chicca da non trascurare quando si vuole un pacchetto completo di dispositivi elettronici per il lavoro e lo svago. Apple inoltre ha introdotto degli accessori veramente interessanti per questo tablet, come la tastiera Magic Keyboard e l'Apple Pencil. Due prodotti fondamentali per coloro che amano scrivere o disegnare sul proprio tablet. Qui in seguito troverete uno spot pubblicitario realizzato da Apple per evidenziare come l'iPad riesca a cambiare il modo di percepire un computer portatile, evidenziando i suoi punti di forza appena citati. Per la nostra selezione abbiamo scelto l'iPad Air del 2020, che rappresenta un buon compromesso tra l'iPad "base" e quello Pro. Si trova spesso a 669€ su Amazon. Grazie al suo display da 10,9" risulta essere veramente facile da portare in giro, anche in uno zaino scolastico. Inoltre, la sua versatilità li permette di trasformarsi da un semplice tablet per la lettura dei libri in una sorta di computer portatile. Basterà infatti collegare la pratica cover-tastiera per ottenere la perfetta combinazione a seconda delle esigenze. Grazie ad iPadOS 14 potrete sfruttare l'iPad anche per collegarci chiavette USB ed altri dispositivi come fotocamera, in modo da gestire file, fotografie e quant'altro. Recentemente Apple ha introdotto anche il supporto ai mouse e trackpad, avvicinando ancora di più l'iPad al mondo dei PC tradizionali, proprio come vi abbiamo parlato in questo nostro articolo.