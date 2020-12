Destiny 2: Oltre la Luce, l'aggiornamento PS5 e Xbox Series X

Dell'importanza di Destiny 2: Oltre la Luce abbiamo avuto modo di parlarne in lungo e in largo, così come delle nostre opinioni espresse all'interno della recensione dopo aver spulciato a fondo tutto quello che finora l'espansione maggiore di questo autunno ha avuto da offrire. Stiamo continuando ad affrontare i misteri di Europa, le minacce di Xivu Arath e non vediamo l'ora di vedere come il prosieguo della storia si svolgerà durante le prossime stagioni che condurranno all'espansione maggiore del 2021. In questi giorni però, i giocatori di Destiny 2 hanno potuto assistere a un grande cambiamento nella fruizione del titolo. Gli utenti next-gen hanno infatti potuto vedere migliorata drasticamente l'esperienza di gioco su PS5 e Xbox Series X . Analizziamo dunque come gira su console next-gen Destiny 2: Oltre la Luce.

Maggiore resa grafica

La prima e scontata miglioria apportata al titolo Bungie con questo update è sicuramente l'aumento della resa grafica. Europa e le varie destinazioni fruibili in-game ora si avvicinano drasticamente a quella che è la qualità grafica disponibile su PC. Gli ambienti sono chiaramente più affascinanti e rendono le scorribande sulle varie superfici una gioia anche dal punto di vista visivo.

Oltre a tutto ciò, non saranno solo i modelli più definiti delle vostre armature o delle vostre armi a rendere piacevole il vostro tempo come Guardiani, ma anche e soprattutto il grande salto in avanti dei particellari, delle esplosioni e di tutta una serie di effetti grafici che possono sempre ininfluenti ma che aumentano l'immersività del titolo. Perfino durante la nostra recensione effettuata testando la versione PC ci siamo accorti di una maggiore rifinitura degli aspetti grafici, rifinitura che ovviamente arriva maggiore per le versioni console e che sottolinea come questo lato dell'esperienza di Destiny non sia in secondo piano nelle idee di Bungie.

Durante la nostra intervista fatta qualche giorno prima del lancio dell'espansione, chiedemmo proprio quanto l'arrivo della nuova generazione di console potesse aiutare in termini di sviluppo, anche dal punto di vista narrativo. Ecco riportiamo qui di seguito la risposta di Guillaume Colomb "La next-gen in generale ci aiuterà sicuramente a rendere più efficace, nella pratica, la nostra visione dei momenti chiave. Sia a livello narrativo che tecnico quello che ci permette di fare la next-gen è creare maggiore impatto nelle scene chiave. Facciamo un esempio con numeri totalmente a caso: se ora potevamo fare 1 guardiano contro 10 nemici, con la next-gen potremo farne 1 contro 100". Gli effetti si notano già da questa espansione: l'introduzione del meteo dinamico su Europa, piuttosto che la pioggia di detriti della Zona Eclissata, o la rimozione di alcune destinazioni per effettuare un restyling grafico è solo il preludio di quanto la versione next-gen aiuterà nelle idee e nelle possibilità di sviluppo di Bungie.