Destruction AllStars, sviluppatori assumono per un nuovo tripla A

Lucid Games, gli sviluppatori di Destruction AllStars, stanno assumendo per un progetto tripla A non ancora annunciato, che probabilmente seguirà il folle gioco di guida per PS5.

In particolare viene ricercato un narrative designer che abbia esperienza di dialoghi e sceneggiatura, che abbia già lavorato a un tripla A completo e che abbia una profonda conoscenza dei racconti interattivi. Purtroppo non ci sono altri dettagli, quindi bisogna accontentarsi. Del resto il gioco sarà ancora in pre-produzione, quindi ci dovrebbe essere poco da vedere in questo momento.

Nel frattempo Destruction AllStars rimane fissato per febbraio 2021, quando sarà regalato agli abbonati PS Plus di PS5 per due mesi di fila. Originariamente doveva essere pubblicato al lancio della console, ma è stato opportunamente rimandato, trasformandosi in un bonus del servizio in abbonamento di Sony.