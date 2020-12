Cyberpunk 2077: modder migliorano la grafica di gioco in performance e dettagli

Cyberpunk 2077 è disponibile da pochi giorni, ma i modder PC sono già in azione per migliorarne la resa grafica e le prestazioni. In particolare si segnalano la mod "Performance Overhaul" e "Unlock Hidden Graphics With (Increased FOV - Mouse sensitivity - Zoom sensitivity - Resolution scale limit)" che sembrano davvero promettenti e sono usabili da subito.

Performance Overhaul, scaricabile da qui, fa esattamente quello che dice, risolvendo alcuni problemi di performance del gioco, in particolare su processori AMD. La mod agisce soprattutto sulle prestazioni delle CPU, con miglioramenti visibili nel framerate (sia massimo, sia nella stabilità generale dello stesso) e nella ricchezza di alcuni scenari.

Unlock Hidden Graphics With (Increased FOV - Mouse sensitivity - Zoom sensitivity - Resolution scale limit), che è scaricabile da qui, sblocca invece le seguenti caratteristiche nascoste:

Local Shadow Mesh Quality: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Cascaded Shadows Range: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Cascaded Shadows Resolution: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Local Shadows Quality: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Distant Shadows Resolution: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Volumetric Fog Resolution: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Volumetric Clouds Quality: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Max Dynamic Decals: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Subsurface Scattering Quality: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Ambient Occlusion: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Global illumination: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Color Precision: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Mirror Quality: Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho

Level Of Detail (LOD): Off-Low-Medium-High-Ultra-Psycho



FOV: maximum 150

Mouse sensitivity: Maximum 50

Zoom sensitivity: Maximum 5

Rsolution scale: Maximum 300

Per ammirare le differenze grafiche tra prima e dopo l'applicazione della mod, cliccate qui e qui.