Nintendo Switch: Fortnite in cima alla classifica dei giochi più giocati nel 2020

Nintendo ha pubblicato la classifica dei 20 giochi più giocati del 2020 su Nintendo Switch in Europa, che vede Fortnite al primo posto, in grado di spodestare anche Animal Crossing: New Horizons.

Fortnite mantiene il suo dominio stabile anche su Nintendo Switch in Europa, dunque, almeno per quanto riguarda il 2020 e in base ai dati forniti direttamente da Nintendo, dunque una fonte sicuramente affidabile per quanto riguarda la sua stessa console.

Al secondo posto troviamo Animal Crossing: New Horizons, com'era prevedibile vista l'estrema diffusione anche di questo, mentre a seguire l'accoppiata Pokémon Spada e Scudo con Minecraft subito dopo. The Legend of Zelda: Breath of the Wild apre la seconda metà della top ten, seguito dai classici Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Odyssey e infine FIFA 20.

È chiaro che i giochi Nintendo abbiano una presenza molto più massiccia degli altri sulla console in questione, ma Fortnite riesce comunque a sovrastare la concorrenza, così come Minecraft si mantiene sempre in una posizione di rilievo.

Vediamo dunque la classifica:

I 20 titoli più giocati su Nintendo Switch nel 2020 in Europa