The Witcher, una Triss natalizia augura buone feste nel cosplay di sladkoslava

I personaggi di The Witcher continuano ad essere particolarmente gettonati nei cosplay e tra questi soprattutto le affascinanti figure femminili che circondano Geralt di Rivia, come questa notevole Triss natalizia che augura buone feste a tutti nel cosplay di sladkoslava.

La modella è particolarmente specializzata sul cast femminile di The Witcher e lo dimostra ancora una volta, a dire il vero effettuando una certa digressione rispetto alla fedeltà assoluta al personaggio per inserire Triss in un contesto natalizio che non ha molto a che fare con le avventure di Geralt e compagnia.

In ogni caso apprezziamo, vista l'interpretazione. A dire il vero la figura in questione non ha molto a che fare con la maga combattente che abbiamo visto tra videogiochi e libri su The Witcher, ma a Natale probabilmente è comprensibile che si prenda una pausa dagli scontri, smetta gli abiti da avventuriera e si rilassi vicino in abiti ben diversi, a quanto pare.

