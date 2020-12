Alessandro Del Piero, padre e videogiocatore, racconta la sua esperienza

Alessandro Del Piero è un padre ma anche un videogiocatore, e ai microfoni dell'associazione IIDEA ha spiegato in che modo è riuscito a coniugare le due cose, condividendo la sua passione con i figli.

"Ho sempre amato giocare ai videogiochi e, come padre di tre figli, ho iniziato a condividere con loro questa passione", ha raccontato Del Piero, ex capitano della Juventus nonché campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006.

"Amano giocare sia con me che per conto loro. Nella mia responsabilità di genitore, è sempre stato importante per me sapere che stanno giocando in modo equilibrato."

"Per questo motivo, ho imparato a configurare i controlli parentali sulle loro console per gestire il tempo che passano davanti allo schermo e monitorare gli acquisti all'interno del gioco."

"L'esperienza di un campione del mondo come Alessandro Del Piero è importante per Tuttosuivideogiochi.it, perché incoraggia le famiglie ad avere un dialogo aperto con i propri figli in tema di videogiochi", ha dichiarato Marco Saletta, Presidente IIDEA.

"I bambini e i ragazzi vogliono che i loro genitori comprendano i loro interessi. Quindi, per quanto sia importante stabilire dei limiti al tempo e alla spesa che possono dedicare ai videogiochi, è fondamentare capire perché amano videogiocare e cosa rende questa passione unica."