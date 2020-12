PS5: console introvabile? C'è chi si consola acquistando le scatole vuote

PS5 continua ad essere introvabile, ma la follia collettiva intorno alla nuova console Sony è tale che c'è chi si consola acquistando anche solo la scatola vuota, secondo quanto riferito da alcuni utenti del sud-est asiatico, anch'essi alle prese con la penuria di PS5 rispetto alla richiesta, a quanto pare.

Pare che il tutto sia partito dall'utente Leslie Koh, che ha raccontato su Facebook di aver avuto l'idea di mettere in vendita la scatola di PS5, trovando subito un acquirente ben disposto ad acquistarla. In questo caso, non si tratta di una truffa, come abbiamo visto con l'episodio dei rivenditori di "foto di PS5" che sono stati anche condannati da eBay, ma di una compravendita del tutto regolare.

Koh ha avvertito l'acquirente del fatto che il prodotto in questione fosse semplicemente la scatola di PS5, ma questo non ha fermato l'acquisto, ovviamente a un prezzo piuttosto basso ma nemmeno tanto se si considera che si tratta di una scatola vuota. L'utente l'ha venduta a 30 dollari e ha sparso la voce sulla possibilità di un mercato effettivo per queste scatole di PS5, considerando che possono costituire anche degli ottimi "scherzi di Natale" da fare a chi desidera ardentemente la nuova console Sony.

Incredibilmente, la cosa ha preso quota e sul marketplace Carousell di Singapore, zona da cui arriva la storia in questione, si trovano ora diverse scatole vuote di PS5 al prezzo di circa 100RM, in valuta locale, che corrispondono a poco più di 30 dollari.

Viene da pensare che nella maggior parte dei casi si tratti di buontemponi in cerca di oggetti con cui fare scherzi di Natale, ma non è escluso che diversi utenti, delusi dall'impossibilità di avere una PS5 vera, vogliano intanto consolarsi con una scatola vuota, ma gli utilizzi di questa possono essere svariati considerando l'enorme popolarità raggiunta ormai dalla console.