Xbox Series X in vendita su eBay a oltre 3.200 dollari: è firmata da Phil Spencer

C'è una Xbox Series X in vendita su eBay a oltre 3.200 dollari. Come mai vale così tanto? Perché si tratta di un modello autografato da Phil Spencer in persona.

Non pensate male, però: qui non c'entrano i bagarini. Si tratta infatti di un'opera di beneficenza, e il ricavato dell'asta verrà utilizzato dal New York Videogame Critics Circle per le proprie iniziative.

L'associazione no-profit, composta da 40 giornalisti, si occupa di supportare studenti dai 13 ai 18 anni tramite l'emissione di borse di studio e servizi, soprattutto nelle zone meno abbienti di New York, fra Bronx e Lower East Side.

"Phil Spencer ha gentilmente firmato una Xbox Series X nuova per contribuire alle iniziative del New York Videogame Critics Circle, che fornisce aiuto agli studenti che vivono nel Bronx e nel Lower East Side", si legge nella descrizione dell'asta.

"La confezione della console è stata aperta solo perché Phil Spencer potesse autografarla. L'Xbox Series X non è mai stata usata."