Red Dead Redemption 2 per PC è splendido in 8K a settaggi Ultra e con Ray Tracing Reshade

Red Dead Redemption 2 è un gioco graficamente eccellente già di base, ma in 8K a settaggi ultra e con Ray Tracing Reshade attivo è ancora meglio. A portarcelo sono stati i ragazzi di Digital Dreams, che hanno condiviso un video per mostrare i miglioramenti grafici che sono riusciti ad aggiungere al gioco.

Per far girare Red Dead Redemption 2 a questi dettagli hanno utilizzato una scheda GeForce RTX 3090 e hanno combinato il loro Ray Tracing Reshade con la mod RDR2 Photorealistic reshade, che pur non supportando nativamente il ray tracing ha garantito dei risultati eccellenti.

Nonostante il maggior carico, Red Dead Redemption 2 rimane abbastanza fluido. Non riesce a mantenere i 60fps fissi, ma non scende nemmeno mai sotto ai 30. Naturalmente non tutti possono o vogliono permettersi un sistema per giocare in questo modo, ma ciò conta poco: il bello è sapere che si possa fare e che qualcuno lo abbia fatto.

Per il resto vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è disponibile anche per PS4 e Xbox One. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione della versione PC.