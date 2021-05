Demon Slayer: Mugen Train è il secondo film anime di sempre per incassi in USA

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train è il secondo film anime di sempre per incassi al botteghino USA. Funimation ha festeggiato l'evento con un post sul suo blog ufficiale, dove ha anche svelato un altro risultato da record: le avventure di Tanjiro e compagni hanno fatto registrare più incassi di qualsiasi altro film anime nel mondo.

Al 21 maggio 2021, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train ha incassato 44 milioni di dollari negli Stati Uniti, superando Pokémon: The Movie, risalente al 2000, il precedente detentore della seconda posizione. La strada per la prima posizione è però ancora lunga, dato che è occupata da Pokémon: The First Movie del 1999, che incassò ben 86 milioni di dollari.

In Giappone, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train è riuscito a fare ancora meglio, raccogliendo 40 miliardi di yen (circa 367 milioni di dollari), mentre, considerando tutto il mondo, i milioni di dollari salgono a 477. Considerate che ci sono dei territori, come l'Italia, in cui il film non è stato ancora ufficialmente distribuito. Quindi il risultato non può che migliorare.

Per il resto vi ricordiamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba diventerà presto anche un videogioco, realizzato da CyberConnect2 per il publisher Aniplex.