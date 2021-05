Xbox Game Pass, maggio 2021: la seconda ondata di giochi per gli abbonati

Ci avviciniamo a grandi passi alla fine di maggio 2021 e facciamo dunque un riepilogo della seconda mandata di giochi gratis per gli abbonati su Xbox Game Pass, in questo decisamente ricca anche con alcune sovrapposizioni dovute all'aggiornamento dei cataloghi PC, Xbox e cloud. In totale, parliamo di ben 15 giochi, cosa che rende questa una delle infornate più ricche che si siano viste di recente per il servizio su abbonamento Microsoft, nonostante i titoli siano generalmente di dimensioni medie e diversi siano già presenti in altri formati. In ogni caso, prosegue di gran carriera l'espansione del catalogo, in attesa delle novità che potranno arrivare il mese prossimo dall'E3 2021, dove abbiamo saputo di recente che Microsoft si presenterà insieme a Bethesda per una conferenza sicuramente da seguire con grande interesse.

SnowRunner - PC, Xbox e Cloud, 18 maggio Da un vero e proprio cult su PC, partito con l'esperienza di MudRunner, arriva su Xbox Game Pass anche il nuovo SnowRunner, che consente di provare l'emozionante esperienza di guidare camion e vari veicoli pesanti su strade dissestate di montagna e in condizioni climatiche estreme. La serie in questione ha trasformato la sfida della guida in condizioni assurde in un vero e proprio gameplay e in questo caso il tutto è trasportato a un livello ancora superiore dalla necessità di lottare con neve e ghiaccio, riprodotti in maniera convincente nel modello di guida. 40 mezzi tra Ford, Chevrolet e Freightliner ci aspettano in questo strano ma irresistibile gioco, con percorsi su ambientazioni aperte e terribili fondi stradali.

Peggle 2 - Cloud, 20 maggio Peggle 2 è un gioco che rientra ormai nella storia dei puzzle game Direttamente dall'epoca d'oro di PopCap, ritorna in pista Peggle 2, messo a disposizione in versione cloud con questa nuova mandata di Xbox Game Pass. Uscito nel 2013, si tratta di un degno seguito del celebre puzzle game a base di palline colorate, che nonostante gli anni passati è ancora perfettamente in grado di svolgere il suo compito, considerando che questo tipo di giochi è praticamente inossidabile. Si tratta peraltro anche di un bel banco di prova per quanto riguarda xCloud, visto che per il tipo di gioco in questione è necessario avere a che fare con tempi di risposta quanto più immediati possibile ed è dunque interessante vederlo in azione in questo contesto. Peraltro, è anche un titolo perfetto da fruire su piattaforme mobile.

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville - Cloud, 20 maggio Partito originariamente dal geniale tower defense di PopCap, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville è la derivazione shooter più recente del celebre brand che vede vegetali e morti viventi affrontarsi senza esclusione di colpi. Si tratta di uno sparatutto in terza persona dalla caratterizzazione molto umoristica e particolare, tutto impostato sul multiplayer a squadre ma comunque affrontabile in diverse modalità e variazioni di gioco. Ci sono sei opzioni diverse in PvP ma anche varie altre modalità, da provare con oltre 20 classi di personaggi a loro volta modificabili, con armi ed equipaggiamenti diversi. Insomma, si tratta di un titolo in grado di coprire qualsiasi esigenza multiplayer, ora anche in cloud.

Secret Neighbor - PC, 20 maggio I ragazzi intraprendenti e il vicino inquietante tornano ancora una volta con una ulteriore evoluzione del multiplayer asimmetrico da parte di Tinybuild con Secret Neighbor, che offre un'esperienza di gioco alquanto diversa da Hello Neighbor, pur essendo riferita allo stesso mondo di riferimento. In questo caso si parla di un gioco multiplayer "social horror", in cui la deduzione e il ragionamento emergono come determinanti oltre alla capacità di agire furtivamente e dissimulare le proprie azioni. Il gruppo di protagonista ha infatti un particolare obiettivo: aggirarsi furtivamente per la casa del misterioso figuro e raccogliere le chiavi per sbloccare la porta del seminterrato. L'unico problema è che uno di voi è il Vicino, un traditore camuffato.

The Catch: Carp & Coarse Fishing - Cloud, Xbox e PC, 20 maggio Non c'è moltissimo da dire su The Catch: Carp & Coarse Fishing, se non che si tratta di una simulazione di pesca da parte degli esperti Dovetail Games, ormai diventati degli specialisti in questo genere di giochi. È a tutti gli effetti un'evoluzione in numerosi ambiti dei titoli precedenti, con l'aggiunta di 17 specie di pesci in più, 150 "pesci boss leggendari" e un'enorme quantità di nuovi equipaggiamenti da utilizzare tra canne, esche e quant'altro. Presenti anche nuove ambientazioni con laghi inediti e un miglioramento generale all'aspetto grafico, che ora risulta ancora più realistico. Per il resto, è semplicemente una simulazione di pesca, ma particolarmente accurata e profonda, adatta a tutti gli amanti dello sport in questione.

The Wild at Heart - Xbox e PC, 20 maggio Al di sotto del suo fascinoso aspetto da action adventure "artistico" si trova un gioco alquanto strutturato in The Wild at Heart, che mischia diverse caratteristiche per emergere in maniera piuttosto unica. Di base è una sorta di action adventure, che presenta anche alcuni elementi da RPG, ma a questi si aggiungono anche situazioni da puzzle game, in un insieme di regole decisamente unico. Vi si narra la storia di due ragazzi alle prese con un male oscuro all'interno di una terra magica e meravigliosa, tutta disegnata in 2D come una sorta di libro illustrato per bambini. Oltre alla necessità di combattere i nemici, è necessario risolvere costantemente enigmi ambientali utilizzando anche una serie di creaturine magiche sullo stile di Pikmin.

Knockout City - Xbox e PC, 21 maggio Tra i debutti assoluti di Xbox Game Pass, questo mese arriva Knockout City direttamente al lancio, attraverso EA Play. Si tratta di una specie di versione futuristica e altamente spettacolare della palla avvelenata, o qualcosa del genere, una partita di dodgeball 3v3 o 4v4 a squadre, ma con meccaniche molto action. Il tutto fa diventare il gioco un competitivo multiplayer con dinamiche quasi da sparatutto in terza persona, cosa che crea un'esperienza alquanto fresca e divertente, ma volendo adatta anche a tutta la famiglia, vista la caratterizzazione in stile cartoon che stempera l'azione furiosa. EA punta con una certa convinzione su questo titolo, dunque possiamo aspettarci un supporto esteso e duraturo in grado di sostenerlo nel tempo.

Maneater - Cloud, Xbox e PC, 25 maggio Campione del trash videoludico, Maneater è in realtà anche un gioco decisamente divertente e innovativo, visto che ci mette in una situazione che difficilmente abbiamo visto in precedenza. Può essere considerato una sorta di action RPG open world, ma la sua caratteristica principale è il fatto che il protagonista è rappresentato da uno squalo, cosa che cambia alquanto il sistema di riferimento a cui siamo abituati: ci troviamo dunque a nuotare nelle acque di un golfo con dinamiche survival alla ricerca di cibo e risorse, cercando al contempo di avanzare nella "storia" per vendicarci del terribile cacciatore di squali Scaly Pete. Nel processo, il protagonista si evolverà fino a diventare un vero terrore dei mari.

Conan Exiles - Cloud e Xbox, 27 maggio Il mondo iboriano di Conan il Barbaro prende vita in questo interessante action RPG a mondo aperto, sviluppato da Funcom e basato proprio sulla licenza ufficiale della serie creata da Robert Ervin Howard. In Conan Exiles non interpretiamo il celebre guerriero nerboruto ma un comune prigioniero che viene liberato dall'eroe in questione e da lì deve costruirsi una propria strada. Nudi e indifesi, dovremo dunque trovare cibo e risorse, poi armi e armature per sopravvivere nel mondo selvaggio, fino a costruire una fortificazione e infine dominare i nemici con la potenza raggiunta. Si tratta di un single player con elementi survival, ambientato in un enorme mondo sandbox pieno di insidie e meraviglie da scoprire.

Fuzion Frenzy - Cloud, 27 maggio Vero e proprio classico della prima Xbox, Fuzion Frenzy è un gioco multiplayer per un massimo di quattro giocatori che si svolge all'interno di un'arena, nella quale i personaggi competono a piedi e all'interno di sfere di metallo, cosa che modifica alquanto la dinamica degli eventi. È sostanzialmente un party game composto a sua volta da ben 45 mini-game diversi, all'interno di una suddivisione principale tra "Tournament" e "Mini-game frenzy". È una sorta di folle sportivo nel quale i giocatori devono spostarsi fra varie zone all'interno di percorsi in un'ambientazione semplice e geometrica, mischiando dinamiche action di vario tipo e la strana situazione del passare dallo spostamento a piedi al rotolare in una sfera.

Joy Ride Turbo - Cloud, 27 maggio Un racing game in stile "Mario Kart", anche se la definizione va presa un po' alla larga, non poteva mancare nel catalogo di Xbox Game Pass, ed ecco dunque l'arrivo di Joy Ride Turbo, a dire il vero presente già da tempo su console ma ora con aggiunto il supporto al cloud che consente di usarlo anche su dispositivi mobile. Si tratta peraltro di un titolo particolarmente propenso ad essere giocato anche su smartphone in cloud, considerando l'immediatezza e semplicità generale, anche se la competizione ovviamente richiede esperienza e capacità di controllarne al meglio le dinamiche. Joy Ride Turbo è un racing arcade dotato di una caratterizzazione cartoonesca e una grande quantità di auto, tracciati e modalità diverse da giocare.

MechWarrior 5: Mercenaries - Xbox, 27 maggio Dopo essere approdato su PC, arriva finalmente anche nel Game Pass per console l'atteso MechWarrior 5: Mercenaries, quinto capitolo dell'antica saga di simulazioni-sparatutto a base di possenti mech da combattimento. Sviluppato da Piranha Games, il gioco recupera una licenza particolarmente amata per mettere in scena una versione moderna dello storico sparatutto/simulatore di mech ad ambientazione fantascientifica, che unisce le dinamiche della battaglia tra robot a vari elementi gestionali che riguardano la cura e l'evoluzione del proprio equipaggiamento. Il nuovo capitolo risulta peraltro particolarmente interessante poiché vede il ritorno della componente single player dopo molti anni, oltre alle varie modalità multiplayer.

Slime Rancher - PC, 27 maggio Partito come uno strano progetto di nicchia, Slime Rancher ha raggiunto una notorietà notevole, anche presso il pubblico più giovane, grazie alla sua particolare caratterizzazione e alla struttura ibrida che richiama il collezionismo di creature, la costruzione e l'esplorazione in prima persona. Ora, il gioco arriva anche in versione PC su Game Pass, consentendo a nuove fette di pubblico di sperimentare il particolare mondo di Beatrix LeBeau, esploratrice di frontiera spaziale e raccoglitrice di creature assortite. Ci troviamo qui ad esplorare uno strano pianeta e collezionare tante specie di slime diversi, creando anche nuovi ibridi e guadagnando denaro dalla vendita dei loro "plort", da investire nella fattoria e in nuovi equipaggiamenti.

Solasta: Crown of the Magister - PC, 27 maggio Per chi ha voglia di un po' di tattica da gioco di ruolo classico, Solasta: Crown of the Magister può rappresentare la soluzione ideale: basato su licenza ufficiale di Wizards of the Coast e sul ruleset di Dungeons and Dragons SRD 5.1, il gioco presenta una solida esperienza ruolistica incentrata soprattutto sulla tattica degli scontri, riproducendo in videogioco tutte le caratteristiche classiche dell'RPG tabletop e seguendo anche regole e lore classici di D&D. La produzione non è enorme, cosa che si traduce in un titolo piuttosto contenuto dal punto di vista della realizzazione tecnica e degli orpelli grafici e narrativi, ma la sostanza c'è davvero tutta, rendendo Solasta un gioco davvero da non perdere per gli appassionati.