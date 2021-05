Little Big Planet: i server di gioco sono offline per colpa di hacker, si dice arrabbiati con Sony

I server di gioco sono di Little Big Planet sono da alcuni giorni offline per colpa di hacker. Media Molecule e Sony stanno lavorando da ore per sistemare i problemi, ma l'attacco DDOS che si ha travolti ha costretto lo studio di sviluppo a mettere tutto offline in attesa di trovare una soluzione definitiva. I server di gioco, secondo alcuni, sono sotto attacco da parte di alcuni fan delle serie che sarebbero arrabbiati nei confronti di Sony per come sta "trattando" il gioco.

I problemi ai server di Little Big Planet stanno andando avanti da circa due mesi. Prima hanno semplicemente rallentato i tempi di risposta del server, ma progressivamente la situazione è degenerata. Media Molecule è stata costretta a mettere offline l'infrastruttura di gioco nell'attesa di capire come muoversi. E ha chiesto ai fan di avere pazienza.

"Aggiornamento del server di LBP: A causa della gravità dei recenti attacchi non abbiamo altra scelta che disabilitare temporaneamente i server di gioco. Non prendiamo questi attacchi alla leggera, specialmente quando prendono di mira i membri della nostra fedele comunità. Grazie per la comprensione" si legge sull'account Twitter ufficiale.