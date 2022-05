Fallout, serie TV Amazon: le riprese inizieranno il mese prossimo

La serie TV di Fallout in produzione presso Amazon prosegue il suo percorso e inizierà presto le riprese, che in base a un recente documento trovato online dovrebbero essere avviate a giugno 2022, cosa che dovrebbe significare un periodo di lancio non lontanissimo per la serie.

L'informazione arriva da un annuncio di lavoro pubblicato sul sito StuntAccess, dedicato agli addetti ai lavori nell'ambito cinematografico e televisivo.

Le riprese della serie TV di Fallout dovrebbero iniziare a giugno 2022

L'annuncio non riporta informazioni molto dettagliate, ma in base a questo emerge che le riprese dovrebbero iniziare il 20 giugno 2022.

La serie viene identificata, all'interno dell'annuncio, con il nome in codice "Hondo", ma sembrerebbe riferirsi proprio alla nuova produzione di Amazon TV legata alla serie di RPG di Interplay e ora Bethesda. Tra le righe emerge tuttavia anche una sorta di piccola sinossi: "Il futuro un tempo sognato dagli americani negli ultimi anni 40 salta in aria dopo una guerra nucleare nel 2077", cosa che sembra richiamare piuttosto chiaramente le ambientazioni di Fallout.

Per avere un'idea delle possibili tempistiche, si può pensare che la prima stagione di The Witcher iniziò le riprese alla fine di ottobre 2018, le concluse a maggio 2019 e la serie arrivò in streaming il 20 dicembre dello stesso anno. Tempistiche molto simili anche per la prima serie di The Mandalorian, con riprese avviate nell'ottobre 2018, finite a fine febbraio 2019 e lancio su Disney+ a novembre 2019.

Secondo questi esempi, che dimostrano un lasso di tempo di circa 13-14 mesi dall'inizio delle ripresa al lancio del prodotto in streaming, si potrebbe pensare che la serie TV di Fallout possa arrivare su Amazon Prime Video verso l'autunno del 2023. Intanto, è emerso il nome dell'attrice protagonista: Ella Purnell.