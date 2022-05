Sony dovrebbe comprare Warner Bros. Games, secondo l'analista Michael Pachter

Sono recentemente riemerse le voci di corridoio sulla possibilità che Warner Bros. Games sia in vendita, e secondo l'analista di mercato Michael Pachter si tratterebbe di un'acquisizione particolarmente indicata per Sony, che dovrebbe tentare la mossa.

Da parecchio tempo si parla della possibilità che Warner Bros. abbia intenzione di scorporare la sua divisione videoludica per venderla e, solitamente, Microsoft veniva considerata come la compagnia più indicata per una manovra di questa portata.

WB Games, il logo

Pachter la vede invece in maniera diversa, con Sony che potrebbe essere più indicata per un'acquisizione del genere, o quantomeno potrebbe essere un'occasione più favorevole per quest'ultima che per l'altra.

"Penso che se in Sony sono furbi, dovrebbero fare un tentativo per acquisire Warner Bros. Interactive", ha affermato il noto analista di mercato di Wedbush Morgan. Tuttavia, ha anche aggiunto una condizione: "Warner Bros. non varrebbe una spesa eccessiva se non contenesse anche i diritti per sfruttare i franchise di DC Comics", dunque in caso contrario la manovra potrebbe esser troppo dispendiosa e poco remunerativa.

"Se non ci fosse modo di sfruttare le proprietà Warner Bros. come Il Signore degli Anelli, Harry Potter e DC Comics, allora non avrebbe senso acquistare Warner Bros. Interactive", ha affermato Pachter. "Ci sono dei brand che sono molto buoni, tipo Mortal Kombat e Injustice, ma anche quest'ultimo contiene personaggi DC".

Dunque l'acquisizione secondo Pachter sarebbe particolarmente indicata per Sony, ma solo se all'interno fossero comprese anche le licenze famose legate ai team di WB Interactive, altrimenti potrebbe non avere molto senso. Proprio di recente, è riemersa la possibilità che Warner Bros. abbia intenzione di vendere i propri team di sviluppo, con Sony e Microsoft in ascolto.