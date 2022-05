Microsoft Xbox e Activision, Warren Buffett scommette sul successo dell'acquisizione

Ci sono ipotesi contrastanti sull'esito dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, con il mercato azionario che sembra puntare su un fallimento dell'operazione mentre altri attori di primo livello, come l'imprenditore Warren Buffett, sembrano puntare all'esito opposto, ovvero al successo dell'acquisizione.

Nella fattispecie, il noto imprenditore ed economista ha acquisito ulteriori azioni, con la sua Berkshire Hathaway Inc. che ora possiede circa il 9,5% dello stock totale di Activision Blizzard, in una mossa che chiaramente punta al successo dell'acquisizione da parte di Microsoft.

Nel caso in cui l'operazione andasse in porto, infatti, Buffett e la sua compagnia guadagnerebbero un bel po' di denaro dall'acquisizione, considerando anche la differenza di valutazione sulle azioni tra quella attuale e quella prevista con la manovra di Microsoft.

Tutto questo dimostra come la questione sia sostanzialmente in bilico e sia difficile fare una previsione precisa sulla finalizzazione dell'acquisizione o meno, trattandosi peraltro di una situazione piuttosto inedita per il mercato videoludico.

Abbiamo visto nei giorni scorsi che Wall Street sembri puntare al fatto che l'acquisizione non si farà, mentre evidentemente Buffett la pensa in maniera opposta: l'imprenditore in questione è peraltro un esperto di manovre di questo tipo, considerando che ha scommesso correttamente sull'acquisizione di Red Hat Inc. da parte di International Business Machine Corp e di Monsanto da parte di Bayer AG.

Tutto dipende dall'esito dell'esame in corso da parte dell'FTC, che dovrà valutare la correttezza dell'operazione secondo le regole del mercato, ma ci vorranno ancora dei mesi prima di saperne il risultato. Nel frattempo, gli azionisti di Activision Blizzard hanno votato in favore dell'acquisizione quasi all'unanimità.