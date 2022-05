Xbox: 3 giochi gratis a sorpresa per gli abbonati a Live Gold oltre ai 2 annunciati

Gli abbonati a Xbox Live Gold possono accedere attualmente ad altri 3 giochi gratis sullo store, apparentemente come bonus per chi ha la sottoscrizione in questione oltre ai Games with Gold già annunciati, sebbene non sia chiaro se si tratti di un errore o di un'iniziativa non ancora presentata ufficialmente da Microsoft: si tratta di Braid, Cloning Clyde e Joe Danger 2.

Potete trovare i tre giochi gratis ai seguenti link su Xbox Store:

Tutti e tre i giochi risultano al momento scaricabili gratuitamente da chi possiede un abbonamento a Xbox Live Gold o a Xbox Game Pass Ultimate e si aggiungono dunque ai due Games with Gold di maggio 2022 che sono disponibili da oggi, ovvero Yoku's Island Express e Hydro Thunder Hurricane.

Si tratta di titoli decisamente datati, ma risultano comunque molto interessanti nel caso non siano stati già giocati: Braid è a tutti gli effetti un capolavoro di design, essendo un platform con elementi puzzle che nasconde anche una particolare narrazione criptica, opera che ha portato Jonathan Blow alle luci della ribalta.

Cloning Clyde è un platform a scorrimento laterale piuttosto classico, anche questo con elementi in stile puzzle e Joe Danger 2: The Movie può essere considerato anch'esso una sorta di platform puzzle incentrato sugli incredibili stunt del protagonista a bordo di vari veicoli, intento a portare a termine scene sempre più spettacolari e difficili.