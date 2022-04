Games With Gold, maggio 2022: i giochi gratis per Xbox Series X|S e One annunciati

Microsoft ha annunciato i Games with Gold di maggio 2022, con i consueti giochi gratis per Xbox Series X|S e Xbox One per gli abbonati a Xbox Live Gold, ovvero Yoku's Island Express, The Inner World - The Last Wind Monk, Hydro Thunder Hurricane e Viva Piñata Party Animals.

Vediamo dunque l'elenco e le date in cui i quattro giochi verranno messi a disposizione nel corso di maggio 2022:

Yoku's Island Express - Dall'1 al 31 maggio

The Inner World - The Last Wind Monk - Dal 16 maggio al 15 giugno

Hydro Thunder Hurricane - Dall'1 al 15 maggio

Viva Piñata Party Animals - Dal 16 al 31 maggio

Come di consueto, i primi due sono giochi per Xbox One e gli altri due sono titoli per Xbox 360, comunque tutti giocabili anche su Xbox Series X|S attraverso la retrocompatibilità, disponibili sia per gli abbonati a Xbox Live Gold che a Xbox Game Pass Ultimate, che integra anche il suddetto servizio al suo interno.

Yoku's Island Express mischia elementi da platform e puzzle con la struttura tipica del flipper, mettendo in scena la storia del postino Yoku alle prese con varie consegne da fare nell'affascinante isola Mokumana. The Inner World - The Last Wind Monk è un'avventura composta da enigmi, esplorazione e dialoghi che mette in scena la storia di Robert, Laura e Peck alle prese con l'ultimo monaco del vento.

Hydro Thunder Hurricane è un gioco di corse acquatico che ci pone alla guida di possenti motoscafi da gara all'interno di tracciati intricati, titolo peraltro che era già stato proposto negli anni scorsi tra i Games with Gold, mentre Viva Piñata Party Animals è una sorta di party game composto da oltre 40 eventi diversi, tutti incentrati sulle particolari creature a metà tra animali e pignatte creati da Rare.