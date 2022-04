Good Old Games: GOG lancia la settimana dei classici, con nuove aggiunte e sconti su 200 titoli

GOG ha lanciato la settimana dei Good Old Games, ossia un evento dedicato ai giochi classici presenti nel suo catalogo, con nuove uscite e sconti su più di duecento titoli.

Tra le novità alcuni titoli di Mirrorsoft come Bombuzal e Legend of the Sword, nonché alcuni titoli del catalogo Throwback Entertainment come TrickStyle e Tunnel B1. Lanciati anche titoli di altri editori come Re-Volt o Deadly Dozen Reloaded, quest'ultimo remake del titolo originale rifatto con un nuovo motore e curato da N-Fusion Interactive per Ziggurat.

Pagina dell'evento Good Old Games

Bombuzal in uno scatto

Come accennavamo, lo stesso evento è legato a una tornata di saldi che comprende più di duecento titoli tra i quali: