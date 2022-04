Ravenous Devils: disponibile da oggi il gestionale in cui si cucinano esseri umani

Bad Vices Games e Troglobytes Games hanno annunciato che Ravenous Devils è disponibile da oggi. Si tratta di un gestionale in cui si cucinano esseri umani per altri esseri umani, ma non prima di averli uccisi, denudati e tritati. Chi odia la fast fashion sappia che tutti gli abiti vengono riciclati. Il gioco, sviluppato completamente in Italia e definito un "simulatore di cucina psico-horror" costa soli 4,99€ ed è giocabile su PC (Steam, EGS, GOG) Nintendo Switch, PS4 e PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Vediamo un filmato di gameplay:

"Volevamo creare un'esperienza di cui i nostri fan sarebbero stati orgogliosi, qualcosa che lasciasse i nostri giocatori rabbrividire dall'orrore e tuttavia incapaci di mettere giù il gioco!" Ha detto Eleonora Vecchi, Game Director di Bad Vices Games. "Ravenous Devils è il culmine di un sacco di duro lavoro, una ricetta di orrore, simulazione di cucina e micro-gestione che ti lascerà freneticamente impegnato, sperando di non essere mai scoperto! Speriamo che questo si rifletta nel nostro prodotto finale e che venga amato tanto quanto noi quando l'abbiamo portato in vita".

"Abbiamo creduto nel nostro team di sviluppo sin dal primo giorno, e lo stesso oggi, quando il gioco ha già ricevuto tantissimo feedback positivo nelle ultime settimane. Speriamo che i fan da tutto il mondo siano pronti a rimboccarsi le maniche!" ha affermato Saverio Caporusso, CEO e Game Designer di Troglobytes Games. "Siamo entusiasti di vedere Ravenous Devils lanciato oggi su tutte le principali piattaforme, e non vediamo l'ora di sapere cosa ne pensano tutti!"

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Preparandosi per la loro prossima impresa criminale in una cruda cittadina del 19° secolo piena di povertà e crimine, la grandiosa doppia apertura di Percival e Hildred è destinata a diventare un clamoroso successo per le papille gustative!

Attira clienti nella sartoria di Percival e decidi se prendere le loro misure oppure... le loro vite, butta gli sfortunati giù da Hildred, dove macinerà, affetterà e condirà le sue vittime trasformandole in appetitosi piatti degni del loro menù, pronti per la vendita nel nuovo pub più visitato del paese.

Con l'obiettivo di far crescere la loro fortuna e le loro vendite di torte di carne umane che portano sempre più clienti attraverso la porta, i due si rendono conto che il loro piano non è così infallibile come immaginato, specialmente quando la reputazione della coppia li precede, e una lettera firmata "Mr J. ' minaccia di rivelare il profondo segreto mortale di Percival e Hildred. La loro storia si concluderà in successo, o le macchie di sangue saranno troppe, rivoltando la città contro di loro?

Ispirato ai racconti dei Penny Dreadful, storielle di horror famosissime nella Gran Bretagna del 1800, compra oggi una copia di Ravenous Devils per € 4,99, ma ricordati: non dimenticare il grembiule!

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che se volete altre informazioni potete leggere la nostra recensione di Ravenous Devils fresca di pubblicazione.