Perfect Dark: Crystal Dynamics continua i lavori con The Initiative anche sotto Embracer

Con l'acquisizione di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal da parte di Embracer Group sono destinate a cambiare diverse cose, ma i progetti in corso sembrano continuare, a partire dal nuovo Perfect Dark in collaborazione con The Initiative, il cui sviluppo è ancora confermato anche nella nuova organizzazione.

Come abbiamo visto, Embracer Group ha acquisito Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal da Square Enix con tutte le proprietà intellettuali collegate come Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain e Thief, cosa che determinerà dei cambiamenti importanti per i singoli team, ma non modificherà l'assetto di alcuni lavori in corso.

Tra questi, proseguirà come stabilito il lavoro di Crystal Dynamics su Perfect Dark, continuando la collaborazione già annunciata con The Initiative per questo gioco in esclusiva su Xbox e PC: "Siamo felici di vedere Crystal Dynamics intraprendere questi nuovi passi con il loro studio. I nostri team hanno fatto grandi progressi nella costruzione di Perfect Dark insieme come partner nello sviluppo e continueremo questo lavoro anche nella loro prossima fase", questo è quanto riferito da The Initiative in un tweet ufficiale in risposta all'annuncio dell'acquisizione da parte di Embracer.



Secondo alcuni report, The Initiative avrebbe subito un vero e proprio esodo di sviluppatori che ha portato a un dimezzamento dell'organico. Questo sarebbe dovuto ad alcuni problemi nella gestione dei lavori all'interno della squadra, con alcuni conflitti fra i vertici del team e gli altri membri. Non è chiaro se questi siano stati proprio causati dalla decisione di affidare buona parte dei lavori a Crystal Dynamics o quest'ultima sia derivata dai problemi stessi, ma in ogni caso la collaborazione è ormai ben avviata e proseguirà.