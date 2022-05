Square Enix pubblicherà ancora giochi occidentali anche dopo la vendita a Embracer

Square Enix ha voluto chiarire che, con la vendita a Embracer Group di Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, non verrà comunque meno l'impegno sui giochi occidentali e che continuerà a pubblicarli anche dopo lo scorporo della divisione in questione.

"Proseguendo, le funzioni di sviluppo della compagnia riguarderanno i suoi studi in Giappone, Square Enix External Studios e Square Enix Collettive", ha riferito il publisher commentando la vendita dei team occidentali a Embracer Group, facendo capire come le operazioni non saranno limitate solo all'ambito giapponese, dopo questa manovra.

Life is Strange Remastered Collection, una scena del gioco

"Gli studi occidentali della compagnia continueranno a pubblicare franchise come Just Cause, Outriders e Life is Strange", ha chiarivo Square Enix, che ha così ribadito l'impegno sui titoli non giapponesi da parte della compagnia, sebbene sicuramente ridimensionato rispetto a prima.

Square Enix External Studios è una divisione con base a Londra che si è occupata in passato di Just Cause e Life is Strange, oltre che di altri titoli singoli come Sleeping Dogs e in parte di Batman: Arkham Asylum (prima che la serie passasse interamente a Warner Bros.)

Square Enix Collective è invece un'iniziativa incentrata sui team indie, che supporta lo sviluppo di progetti "indipendenti" e li pubblica, anche questo concentrandosi su giochi provenienti da varie aree geografiche. Ci sarà insomma spazio per giochi occidentali anche con il nuovo assetto di Square Enix, secondo quanto riferito dalla compagnia.