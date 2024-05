Stellar Blade è il più venduto in USA ad aprile 2024, molto bene anche la serie Fallout

Da notare anche le ottime vendite di Sea of Thieves e di Grounded , entrambi delle ex-esclusive di Xbox, da poco lanciati anche su PS5. Interessante il fatto che Stellar Blade sia l'unica nuova uscita a essere entrata nella top 20.

Stellar Blade è stato il gioco console più venduto in USA ad aprile 2024 , come rilevato dalla compagnia di analisi Circana. Molto bene anche la serie Fallout che, grazie alla spinta della serie TV di Amazon Prime Video, è tornata ad affacciarsi nella top 10 con ben due titoli: Fallout 4 e Fallout 76. In generale, ci troviamo di fronte a un mese senza grossi scossoni Vediamo la top 20 :

La classifica annuale

Il gioco più venduto dell'anno rimane comunque Helldivers 2, con Stellar Blade che ha debuttato in sedicesima posizione. Secondo è Call of Duty: Modern Warfare III, come possiamo vedere dalle prime dieci posizioni:

Helldivers 2 Call of Duty: Modern Warfare III Dragon's Dogma 2 MLB: The Show 24 Final Fantasy VII Rebirth Tekken 8 Madden NFL 24 Suicide Squad: Kill the Justice League Hogwarts Legacy Persona 3 Reload

I più giocati del mese rimangono comunque i live service, con Call of Duty che domina su PS5 e Fortnite su Xbox. Su Steam ha invece prevalso Helldivers 2. Come sottolineato, si tratta di un mese abbastanza debole, come rilevabile anche dai dati generali di Circana.